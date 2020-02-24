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Manisa'da deprem oldu, valilikten açıklama var

Manisa'da deprem oldu, valilikten açıklama var
Manisa'da deprem oldu, valilikten açıklama var

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFET) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:”24.02.2020 tarihinde saat 05.43'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır”

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