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Manisa'da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak

Manisa'da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak
Manisa'da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat: 23.59’a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, çelenk koyma, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı ve toplanma gibi her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyerek, milyonlarca insana sirayet eden korona virüs (Covid-19) salgınının, ülkemizde de bu tarih itibarıyla yaklaşık 311 bin 455 vatandaşımızın hastalanmasına ve 7 bin 858 vatandaşımızın ise hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Korona virüs (Covid-19) salgınının artma eylemi gözlemlenen toplu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Manisa il merkezi ve ilçelerinde 06 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat: 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, çelenk koyma, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklanmasına, düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine Valilik Onayı ile karar verilmiştir.” denildi.

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