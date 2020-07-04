Manisa'da ormanlık alanda yangın

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 3 su tankeri, 35 kişilik ekip ile 3 teknik personel müdahale etti. Yaklaşık 1 dönümlük örtü yangınına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen yangında 1 dönümlük alan etkilenirken, yangında ekiplerin erken müdahale etmesi ağaçlara sıçramasının ve daha da büyümesinin önüne geçti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı

Önder Aydın