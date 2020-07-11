Manisa'da sokak ortasında cinayet

Olay, Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta konuşan Sadık Yalçın ile Yaşar Y. arasında iş sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Y, yanında bulundurduğu tabancayla Sadık Yalçın'a ateş etti. Ağır yaralanan Sadık Yalçın, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan katil zanlısı Yaşar Y. polis tarafından gözaltına alındı.