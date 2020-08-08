Manisa'daki mobilya fabrikası yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul karayolunun Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi mevkinde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri üretimin yapılmadığı saatlerde çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgede bulunan fabrikanın 3 noktasından yangına müdahale etti. Fabrikanın içindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan destek verdi. Bu sırada fabrikanın dışında bekleyen işçiler ve yakınları, iş yerlerinin alevlere teslim olmasını gözyaşları ile takip ederken, fenalık geçiren iki kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi.

Yangın sırasında olay yerine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de gelerek, yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, alevlere teslim olan mobilya fabrikası tamamen kül oldu.

Önder Aydın-Aykut Yeniçağ

