Manken olma hayali kuranlara tavsiye: 'Profesyonel kurumlardan eğitim alın'

Mankenlik, son zamanlarda en gözde meslekleri arasında yerini aldı. Birçok genç, manken olabilmek için çeşitli eğitimler alırken, kişisel bakımına dikkat ediyor. Fashion Academy Model Ajansı sahibi ve ünlü Koreograf Barış Küçükçifçi manken olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

''Herkes manken olamıyor''

İsteyen herkesin manken olmayacağını belirten Barış Küçükçifçi, ''Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi manken olmak içinde belirli kriterler bulunuyor. Bu nedenle herkes manken olamıyor. Fizik olarak ideal ölçülere sahip olmak, güler yüzlü pozitif olmak, kıyafet ve aksesuarları büyük bir ustalıkla taşımak, koreografilere uyum sağlamak'' dedi.

Eğitimin kesinlikle şart olduğunu, manken adaylarının eğitimsiz asla olmayacağını ve eğitimi de araştırarak profesyonel okullardan alınması gerektiğini söyleyen Küçükçifçi, sözlerine şöyle devam etti: ''Mankenlik eğitimlerinde podyumun neresinden yürüyeceğini, nerede poz vermesi gerektiğini, kameralara nasıl bakması, omuzlarını nasıl kullanması ve hatta gözlerini nerelerde kırpması gerektiğine kadar tam bir disiplinle eğitimlerden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Model adayında aranan şartlara değinen Küçükçifçi, ''Model adaylarının minimum 1.70 boya sahip olması gerekiyor. Bacak boyu uzun, şekli ise ideal seviyede olması gerekir. Duruş ve yürüyüş konusunda başarı göstermesi gerekir. İyi bir manken hem podyumda hem de kamera karşısında kendini en iyi şekilde göstere bilmelidir'' şeklinde konuştu.

''Mankenlikte eğitim büyük önem taşır''

Küçükçifçi sözlerini şöyle tamamladı: ''Mankenlikte eğitim büyük önem taşır. Manken adaylarının profesyonel kurumlardan eğitim almasını tavsiye ediyorum.''