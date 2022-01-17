Manyas gölünde kaybolan balıkçı aranıyor

Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan 61 yaşındaki Osman Arı, dün sabah balık avlamak üzere ayrıldığı evine dönmedi.

Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarında kayığı sazlıklar arasında bulundu. Ama balıkçı Osman Arı bulunamadı. Karanlık çökmesi üzerine arama çalışmalarına ara verildi.

Bu sabah kayıp balıkçıya arama çalışmalarına göl yüzeyinin buz tutması sebebiyle saat 10.30 sularında başlandı.

Arama çalışmalarına Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD, Balıkesir İtfaiye, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando, iz takip ve arama köpeği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Manyas Jandarma Asayiş Timleri katılıyor.

Yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, kayıp balıkçının arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Süleyman Özaydın

