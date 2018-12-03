Marco Motta: 'İlk maçta dikkatli olmalıyız'

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hazır olduklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, “Yarın ilk maçımızı Altay ile yapacağız. Rakip hakkında çok bilgimiz yok ama, Natalya Mammadova ve Silvija Popovic gibi önemli oyunculara sahipler. İlk maçta dikkatli olmalıyız ve turnuva boyunca konsantrasyonumuzu korumalıyız” diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA'nın dördüncü kez katıldığı ve daha önce 2015 ve 2016'da iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attığı organizasyon, Çin'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Turuncu-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Aralık Salı günü, TSİ 12:00'de Kazakistan'ın Altay takımıyla karşılaşacak.