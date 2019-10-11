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Mardin Valiliği: 'Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı'

Mardin Valiliği: 'Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı'
Mardin Valiliği: 'Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı'

Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında 8 vatandaş şehit oldu, 38 kişi yaralandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Selman Güneş

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