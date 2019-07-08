Mardin'in doğa harikası: Beyazsu

Mardin tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile bu yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlayan Mardin'de ziyaretçiler tarihi yapıya olduğu kadar doğal güzelliklere de hayran kaldı. Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu, doğal yapısı kaynak suyu ile yerli yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğa harikası Beyazsu, drone ile yukarıdan görüntülendi.

“20 senedir İstanbul'dayım böyle bir şey görmedim”

İstanbul'dan Mardin'e gelen ve suyun içine kurulan masalarda dinlenme imkanı bulan vatandaşlardan Seracettin Çiçek, aslen Diyarbakırlı olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını söyledi. Beyazsu'ya daha önce gelmediğini belirten Çiçek, “Burası için çok güzel bir alan diye duymuştum, geldim gördüm ve gerçekten çok beğendim. Burası İstanbul'dan daha güzel. 20 senedir İstanbul'dayım böyle bir şey görmedim. İstanbul'da sakin suyun içinde oturacak yer yok. Bu bölgede hep terör var dediler ama terör falan yok, çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

İşletmeler ilgiden memnun

Beyazsu'daki işletmede çalışan Şahabettin Kurt ise, bu yıl ilginin çok fazla olduğunu ve dizi çekimlerinin bölge tanıtımına katkısı olduğunu söyledi. Kurt, “Burada çardakları görebilirsiniz, bölgede turistler hem dinleniyor hem stres atıyor. Bu yıl çok yoğun bir ilgi var. Bu doğal güzelliği daha önce neden keşfedilmediğini hep söylüyorlar. Dört mevsim böyle, Kızıltepe, Mardin, Nusaybin'in tüm içme suyunu burası karşılıyor” diye konuştu. Suyun içinde serinleyen turistler doğal yeşil alanıyla da görsel bir şölen sunan Beyazsu'da huzurlu zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.

Beril Solmuşgül - Murat Başal