Mariano dalya dedi

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano için bu maçın önemli ayrıydı. Brezilyalı futbolcu, Rizespor müsabakası ile birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. resmi mücadelesine çıktı.

2017 yılında İspanya'nın Sevilla takımından Galatasaray'a transfer olan Mariano, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupası kazandı. Mariano, Galatasaray kariyerinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başarılı futbolcu, bu sezon 23 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 33 resmi maça çıktı.

Oğuzhan Ort