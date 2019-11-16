Marmara Koleji öğrencileri Dünya Bilginleri Yarışmasın'dan 7 madalya ile döndü

Marmara Koleji öğrencileri 7-13 Kasım 2019 tarihleri arasında New Haven'deki Yale Üniversitesi'nde yapılan Dünya Bilginleri Yarışması'ndan (The World Scholar's ) 7 madalya ile döndü. 51 ülkeden bin 900 civarı yarışmacının katıldığı yarışmada, ekibin takım olarak katıldığı Bilgi Yarışması'nda (Bowl) gümüş madalyaya layık görüldü. Azra Deniz Kasırga, Yaren Bahar Tozaner ve Neşe Sevgi Alkanlı'dan oluşan takımın koçluğunu öğretmen Ayşe Neşe Sarışın yaptı.

Yaren Bahar Tozaner, 'Bireysel Yazma'da (Individual Writing) gümüş madalya aldı. Azra Deniz Kasırga ise Bilgi Yarışması'nda (Challenge) 1 altın, 4 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

The World Scholar's Cup nedir?

The World Scholar's Cup tüm dünyadan gençlerin bilgi, münazara, yazma kulvarlarında İngilizce olarak yarıştıkları bir turnuva olarak biliniyor. Katılımcılar yarışma dışında Cultural Fair ve Scholar's Ball gibi etkinliklerle farklı kültürleri de tanıma imkânı da buluyor. Dünya'da 40'tan fazla ülkede gerçekleşen, World Scholar's Cup (Dünya Bilginler Kupası) 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyonun amacı; geleceğin âlim ve liderlerine küresel bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca, odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmak.