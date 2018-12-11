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Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü duruldu. İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme’sine, Yenikapı’ya ve Kazlıçeşme’ye araçlar gönderileceği öğrenildi.

Marmaray’da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor - Tıkla İzle

Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü durdu. Seferlerin yeniden başlamasını bekleyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmak üzere duraklardan ayrıldı. Duraklarda bulunan güvenlik görevlileri vatandaşları arıza olduğu konusunda bilgilendirdi.

Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderileceği öğrenildi.  ,

Metin Başar - Vedat Bayraktar
 

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