İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te yardım toplama merkezleri kuruldu

Marmaris'te yardım toplama merkezleri kuruldu
Marmaris'te yardım toplama merkezleri kuruldu

Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gönderilen yardımlar yardım toplama merkezinden ihtiyaç bölgelerine sevk ediliyor.

Marmaris’te yardım toplama merkezleri kuruldu - Tıkla İzle

İlk olarak 29 Temmuz Perşembe günü Marmaris merkezde başlayan ve daha sonra birçok mahalleye yayılan orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınların söndürülmesine katkıda bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlar ülkenin dört bir yanından araç gereçten gıdaya birçok yardım malzemesi gönderiyor.

Gelen malzemelerin depolanması ve sağlıklı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesi için Marmaris Belediyesi iki noktayı yardım toplama merkezi olarak belirledi.

Armutalan Kültür Merkezi ve Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu yanında yer alan yeni salonda toplanan malzemeler cinsine göre ayrıldıktan sonra ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.

Marmaris Belediyesi'nin toplama merkezlerinde su başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımlarının yanı sıra, çocuk bezinden hayvanlar için kuru mamalara, tıbbi malzemelerden, yangın ilk yardım ekipmanlarına kadar pek çok kalemde ürün toplandı.

Tüm yurttan vatandaşların kargoyla gönderdiği malzemeler düzenlendikten sonra yine belediye ekiplerince ihtiyaç noktalarına götürülüp ekiplere ulaştırılıyor.

Güldemet Kızıl
 

İLGİLİ HABER
Marmariste tatil ve yangın bir arada Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
İLGİLİ HABER
Bakan Kurum: Antalya, Muğla, Bodrum, Marmaris orman alanlarını imara açmayacağız Bakan Kurum: 'Antalya, Muğla, Bodrum, Marmaris orman alanlarını imara açmayacağız'
İLGİLİ HABER
Kadıköyden yola çıkan ikinci ekip Marmarise ulaştı Kadıköy’den yola çıkan ikinci ekip Marmaris’e ulaştı
İLGİLİ HABER
Marmariste orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
İLGİLİ HABER
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodruma yardım eli Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum’a yardım eli
İLGİLİ HABER
Marmariste rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın devam ediyor Marmaris'te rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın devam ediyor
İLGİLİ HABER
Alevlere teslim olan Marmariste göz yaşartan görüntüler Alevlere teslim olan Marmaris’te göz yaşartan görüntüler
İLGİLİ HABER
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
İLGİLİ HABER
Balıkesirden Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.