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Marmaris'te yaşanan hortumun dehşeti kameralarda

Marmaris'te yaşanan hortumun dehşeti kameralarda
Marmaris'te yaşanan hortumun dehşeti kameralarda

Marmaris’te yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Marmaris’te yaşanan hortumun dehşeti kameralarda - Tıkla İzle

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor.
Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 

Ramazan Terkos
 

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