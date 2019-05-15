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Marwane Saadane: 'VAR'a gidip bu kararları vermesi Türk Futbolu adına utanç verici'

Marwane Saadane: 'VAR'a gidip bu kararları vermesi Türk Futbolu adına utanç verici'
Marwane Saadane: 'VAR'a gidip bu kararları vermesi Türk Futbolu adına utanç verici'

Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Marwane Saadane, Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak, hakem kararlarının yanlış olduğunu ve bu olayın Türk Futbolu adına utanç verici olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor ligde bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Marwane Saadane antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçı yorumlayan Saadane, sezon sonu öncelik olarak Çaykur Rizespor'da kalmak istediğini belirtti. Saadane açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Olan her şeyi bizim gördüğümüz gibi herkes gördü. Karşılaşmanın hakemi gerçekten çok yanlış kararlar aldı. İki penaltı kararı gerçekten yanlıştı. Üstelik VAR'a gidip bu kararları vermesi Türk Futbolu adına utanç verici. Alınabilecek 6 puan var. Biz bu puanları alıp en iyisini yapmak istiyoruz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından teklifler var ama ben şu anlık bunları düşünmüyorum. Sadece lig bitimine kadar ki başarıyı düşünüyorum. Önceliğim Rizespor'da kalmak olacaktır.” 

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