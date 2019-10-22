Masterkey Virtual Fashion Akademi eğitimlere başladı

Teknolojinin gelişimi moda sektöründe de etkisini sürdürüyor. CLO 3D firması'nın Türkiye Prime Reselleri olan Masterkey'in bünyesinde üç boyutlu moda tasarımı akademisi Masterkey Virtual Fashion Akademi eğitimlere başladığı açıklandı. Akademi, İstanbul Levent ve Ataşehir de bulunan eğitim merkezlerinde eğitim verecek.

Moda ve tasarım sektöründe küçük defilelerin bile maliyetlerinin çok yüksek olması sadece sınırlı sayıda tasarımcının defile yapabilmesine olanak sağlarken, CLO 3D teknolojisi ile tasarımcılar kendi koleksiyonunu sanal defilesini düzenleyip yerel ve küreseldeki tekstil ve hazır giyim firmalarına internet ortamında ulaştırabilecekler.

Birçok açıdan büyük bir kolaylık sağlayan 3D moda tasarım teknolojisi ile tasarımcılar, geleceğin mesleklerinden olan 3D moda tasarımcısı unvanına sahip olarak kariyerlerine devam edebilecekler.