Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 1-5 Haziran'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeler yapılacaktır. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeleri gerçekleştirilecek” denildi.

Mehmet Kalay