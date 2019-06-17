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MB'den yeni karar

MB'den yeni karar
MB'den yeni karar

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, piyasa yapıcı bankalara düşük faizle likidite imkanı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yazılı açıklama ile piyasa yapıcı bankalara sağlanacak likiditeye ilişkin düzenlemeyi duyurdu. Gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır.”  

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