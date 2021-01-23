MEB'den, ücretli öğretmenlere, özel eğitimde mesleki gelişim eğitimi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitimlerde özel eğitimde temel kavramlar, özel eğitim öğretim yöntem ve teknikleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin uzaktan eğitim süreçleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ortam ve materyal uyarlamaları, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme süreçleri konularında bilgilendirme yapılması ve öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin güncellenmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

“Bakanlık olarak tüm öğrencilerimize bu süreçte sürekli destek olmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde öğretmenlerimizin Covid-19 salgın günlerinde eğitim süreçlerine destek olmak için de eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda özel eğitim öğrencilerimizin eğitiminde öğretmenlerimizin farkındalığı ve yeni koşullara adaptasyonu çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle 81 ilde özel eğitim okullarımızda, özel eğitim sınıflarımızda, evde veya hastanelerde öğrencilerimizin eğitimlerine destek olan 14 bin 643 ücretli öğretmenimizi de bu eğitimlerden yararlandırmak istedik. Ücretli öğretmenlere yönelik ilk defa böyle bir eğitim düzenleniyor. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerimizin özel eğitim ile ilgili bilgilerini güncellemeyi ve Covid-19 salgını günlerinde yeni uygulamalar konusunda bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimler pazartesi günü başlayacak ve ikinci dönem başlayana kadar tamamlanacak. Süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

Adem Aslan

