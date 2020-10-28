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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı açıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı açıldı

Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, sefere başladı. Metro hattı 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı açıldı - Tıkla İzle

Salgın sebebiyle açılışı ertelenen Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılışı yapıldı. Saat 12.00 itibariyle yolcu almaya başlayan metro hattı sefere başladı. İlk günden vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro hattı Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent -Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy duraklarında yolcularla buluştu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ilk yolcuları, açılışın gecikmesinden dert yanarken hizmetin tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tek yönde 70 bin kişiye hizmet vermesi planlanan M7 metrosunun İstanbul'da toplu taşımada büyük fayda sağlaması beklenirken günde 352 sefer yapacak. Metro hattı ilk 10 gün vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Caner Sönmez

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