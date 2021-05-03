Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar

9. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli'nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR'da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.

15. dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

21. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Berkay'ın pasını yay üzerinde Deniz Türüç'ün topun üzerinden atlaması sonucu Visca aldı. Visca da baskıya rağmen hızlıca pasını ceza alanı içinde Aleksic'e çıkardı. Aleksic'in rakibinin markajına rağmen yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Ankaragücü savunmadan çıkmaya çalışırken Fernandes, Kitsiou'ye yaptığı baskı sonucu topu kaptı ve şık plase vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+2. dakikada sağ kanattan Kulusic'in ortasında Başakşehirli futbolcuların müdahalesiyle top arka direkte Alper'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mehmet Topal, Boli Bolingoli (Cemali dk. 90+3 ?), Mahmut Tekdemir (Deniz Türüç dk. 46), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Ndayishimiye dk. 85 ?), Berkay, Chadli (Junior Fernandes dk. 85 ?)

Yedekler: Ahmet, Mert Günok, Uğur Uçar, Rafael, Ravil Tagir, Azubuike

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), Kulusic, Sarlija, Pinto (Emre Güral dk. 76), Lukasik (Atakan Çankaya dk. 68), Endri Cekici (Diousse dk. 68), Lobjanidze, Atila Turan, Alper Potuk, Paintsil

Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Voca, Pazdan, Ali Kaan, Şahverdi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 64), Fernandes (dk. 88) (Başakşehir), Paintsil (dk. 15) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Chadli, Aleksic, Fernandes, Aykut Kocaman (Teknik direktör) (Başakşehir), Sarlija, Kitsiou, Kulusic, Endri Cekici, Lukasik (MKE Ankaragücü)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu