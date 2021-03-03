Medipol Başakşehir, sahasında İH Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Maçtan dakikalar

11. dakikada Mahmut Tekdemir'in ortasını Konyaspor savunmasından önce davranarak göğsüyle kontrol eden Crivelli, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palayık, pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.

14. dakikada bu pozisyon tekrar izlemek için VAR'a giden hakem Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada sağ kanatta Daci'nin pasını alan Sekidika'nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert yandan auta çıktı.

30. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza alanı içinde pasını alan Aleksic'in şutunu kaleci Eray topu rahatlıkla kontrol etti.

41. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci'nin sol kanattan ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde topu alan Diomande'nin sert şutu, son anda Başakşehir savunmasına çarparak kornere çıktı.

45+3.dakikada sol kanattan Guilherme'nin açtığı ortaya arka direkte Skubic kafayla vurdu. Kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

50. dakikada Berkay'ın sol kanattan açtığı ortaya Epureanu iyi yükselip, kafayla vurdu. Top üstten auta çıktı.

56. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı oraya Crivelli kafayla vurdu. Kaleci Eray, ayaklarıyla topu çeldi.

64. dakikada Crivelli'nin göğüs pasını alan Giuliano'nun çektiği şutu kaleci Eray rahat kontrol etti.

71. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında Pokck'un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytygi'nin ortasına arka direkte Cikalleshi kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

85. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Aleksic ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurarak fileleri havalandırdı. 1-1

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahasına yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu ancak kaleci Eray topu kontrol etmeyi başardı.

90+3. dakikada Giuliano'nun kullandığı serbest vuruşta Juniors Fernandes kafayla savunmanın arkasına aşırttı. Bu noktada topla buluşan Mehmet Topal'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Giuliano dk. 36), Deniz Türüç (Demba Ba dk. 72), Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli (J.Fernandes dk. 86 ?)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Cemali Sertel, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İH Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, İsmael Diomande, Sekidika (Shengelia dk. 90 ?), Hadziahmetovic (Deni Milosevic dk. 67), Daci (Zymer Bytygi dk. 63), Cikalleshi (Kravets dk. 90 ?)

Yedekler: Erten, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Miya, Oğuz Kağan, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Cikalleshi (dk. 79) (Konyaspor), Demba Ba (dk. 85) (M.Başakşehir)

Sarı Kart: Guilherme (Konyaspor)