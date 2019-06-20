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Medipol Başakşehir'den oyuncularına teşekkür

Medipol Başakşehir'den oyuncularına teşekkür
Medipol Başakşehir'den oyuncularına teşekkür

Medipol Başakşehir, Togolu golcüleri Emmanuel Adebayor’a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı ve yollarını ayırdığını duyurdu. Başakşehir ayrıca takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Togolu yıldız Adebayor ile yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi. 

2017 yılının Ocak ayında Başakşehir'e gelen 35 yaşındaki yıldız oyuncunun İstanbul temsilcisiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli forma ile 24 maça çıkan Togolu yıldız, süre aldığı maçlarda 4 gol 2 de asistlik performans sergiledi.

Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür etti

Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı. 

Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler iki oyuncu için mesajlarında, “Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic ve Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.  

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