Medyaya nüfusla ilgili 750 bini aşkın haber yansıdı

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı doğum oranları belli oldu. Türkiye'de geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olurken, bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Doğurganlık hızı 2020 yılına oranla ufak bir düşüş yaşarken, geçen yıl doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 ile Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızında Avrupa ülkelerine bakılırken, Türkiye'nin 27 ülke arasında üçüncü sıraya yerleştiği görüldü. İlk sıraya 1,83 çocuk ile Fransa yerleşirken, ikinci sırada 1,80 ile Romanya, üçüncü sırada ise 1,76 ile Türkiye yer aldı. Ortalama 1,13 çocuk ile doğum hızının en düşük olduğu ülke ise Malta oldu.

Medya takip kurumu nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in online ve yazılı basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılı içerisinde nüfus ile alakalı basına toplam 750 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Bebek doğumları ile alakalı medyaya yansıyan haber adedi ise 36 bin 665 oldu. Çocuk ve bebek nüfusla alakalı en çok haber olan başlıklar arasında ise SMA hastalığı yer aldı.