Meksika'da 6 ayda 495 kadın cinayeti işlendi

Meksika'da kadın cinayeti son 6 yıldır ciddi bir artış gösteriyor. Ülkede 2015 yılında toplam 411 kadın cinayeti bildirilirken bu sayı 2016 yılında 606'ya, 2017'de 742'ye, 2018'de 893'e, 2019 yılında da 944'e yükseldi. Meksika Ulusal Kamu Güvenliği Yürütme Bakanlığının açıkladığı verilere göre 2021 yılının ilk 6 ayında ülkede toplam 495 kadın cinayeti işlendi. 2020 yılında ülkedeki toplam kadın cinayeti vakası ise 946 olarak açıklandı.

Center For Strategic & International Studies tarafından 2020 yılında düzenlenen rapora göre, Meksika'daki her 10 kadın cinayetinden 4'ü kurbanların yakınları tarafından işleniyor. Genellikle vahşi yöntemlerle işlenen bu cinayetlerde kadınlar elle boğma, suda boğma, poşet ile boğma ya da bıçaklama ile öldürülüyor. Rapora göre, kadın cinayetlerinin en büyük nedeni olarak suçluların yeteri kadar ceza almaması gösteriliyor.

Raporda, 2018 yılında yaşanan kadın cinayeti vakalarının yüzde 93'ü gerek ihbar edilmeyerek gerekse araştırılmayarak cezasız kaldığı bu nedenle Meksika'daki kadınların yüzde 77'sinin kendisini güvende hissetmediği belirtiliyor.

Kadın cinayetleri ile mücadele ile savcılık birimi kuruldu

Meksika hükümeti kadın cinayetleri ile mücadele için 3 yıl önce kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak tanımlanırken, bu suça özel kendi bütçesi olan bir savcılık birimi oluşturdu. Ayrıca aile içi şiddet karşıtı programların teşvik edilmesi ile kadın konulu protesto ve diğer tüm aktivitelerin desteklenmesi de federal hükümetin son yıllarda attığı adımlar arasında görülüyor.

Brezilya

Brezilya resmi kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, ülkede son birkaç yılda düşüş gösteren kadın cinayetinin korona virüs salgınında yeniden artışa geçti. Ülkede 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2 artışla bin 338 kadın cinayeti işlendi. Öldürülen kadınların çoğunluğunu siyahi kadınların oluşturduğu ve kadın cinayetlerinin en çok partnerleri ya da eski partnerleri tarafından işleniyor.

Ayrıca Brezilya'da son yıllarda ateşli silah sayısının artmasına bağlı olarak kadın cinayetleri de dahil olmak üzere ülkedeki tüm cinayetlerin yüzde 78'i ateşli silahlar ile işlendiği bildiriliyor.

“Kadın cinayetlerinin artış nedeni Covid-19 virüsü değil, bunun nedeni şiddet virüsü”

Çocuk, Ergen, Aile ve Kadın Haklarının Savunma Temsilcisi Viviana Mora, bu yılın Nisan ayına kadar Kolombiya genelinde 67 kadın cinayetinin kaydedildiğini bildirdi. Viviana Mora ayrıca 2020 yılında ülkede 182 kadın cinayeti kaydedildiğini ve bu yılın Nisan ayına kadar gerçekleşen 67 kadın cinayeti vakasının yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini belirtti. Kolombiya'da artan kadın cinayetleri vakalarını Covid-19 salgınıyla ilişkilendirenlere tepki gösteren Mora “Kendimizi kandırmayalım, bu artışın nedeni Covid-19 virüsü değil bunun nedeni şiddet virüsü” dedi.

Saim Sevinç



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