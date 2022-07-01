Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, dün düzenlenen törenle "Prenses Alicia Rubi" adlı timsahla evlendi. Meksika'daki yerli halkla ait bir gelenek olarak gerçekleştirilen düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzik ve danslar eşliğinde düzenlenen törende timsah Prenses Alicia Rubi'ye beyaz gelinlik giydirildi.

Yerli halktan ileri gelen biri tarafından kıyılan nikahta timsahı eşi olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Garcia, “Güzel olmasının yanı sıra, halkımızın refahını isteyen biriyle evlenmek beni çok mutlu ediyor” sözlerini kullandı.

San Pedro Huamelula kasabasında 1789 yılından bu yana gerçekleştirilen geleneğe göre yerli halkın lideri, küçük prenses olarak adlandırılan ve kutsal olarak kabul edilen bir cins timsah ile evlendiriliyor. Yerli halk, bu gelenek sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaklarına inanıyor.

Saim Sevinç

