Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Meksika'nın Körfez kıyısındaki Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir cezaevinde rakip iki grup arasında kavga çıktı.

Eyalet polisi, cezaevi avlusunda yaşanan olayda 6 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 mahkumun da yaralandığını açıkladı. Polis, kavgada metal parçaları, demir testeresinden yapılmış ham bıçaklardan oluşan el yapımı araç-gereç kullandığını belirtti. Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolünün tekrar sağlandığını aktardı.

Eski Zetas karteli de dahil olmak üzere uyuşturucu çeteleri Tabasco'da faaliyet gösteriyor ve üyeleri genellikle cezaevinde rakipleriyle kavga ediyor.