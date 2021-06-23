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Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 6 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum yaralandı.

Meksika'nın Körfez kıyısındaki Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir cezaevinde rakip iki grup arasında kavga çıktı.

Eyalet polisi, cezaevi avlusunda yaşanan olayda 6 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 mahkumun da yaralandığını açıkladı. Polis, kavgada metal parçaları, demir testeresinden yapılmış ham bıçaklardan oluşan el yapımı araç-gereç kullandığını belirtti. Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolünün tekrar sağlandığını aktardı.

Eski Zetas karteli de dahil olmak üzere uyuşturucu çeteleri Tabasco'da faaliyet gösteriyor ve üyeleri genellikle cezaevinde rakipleriyle kavga ediyor.

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