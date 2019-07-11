Meksika'da heyelan faciası: 9 ölü, 11 yaralı

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Santo Toms Chautla kentinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve durmaksızın yağan yağmur heyelana neden oldu. Yağmur sularının küçük tepeden taşıdığı çamur halini alan toprak bir evi adeta yuttu. Yaşanan faciada 4'ü çocuk 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Puebla Eyaleti Sivil Savunma Birimi, bölgeye yakın diğer evlerin tahliyesini gerçekleştirerek, yüksek risk uyarısı yaptı.

Eyalet Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtilerek, 11 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, heyelanın yuttuğu evde mezuniyet kutlaması olduğunu, bu sebeple evde çok sayıda kişinin olduğunu aktardı. Vali Guillermo Pacheco, ölenlerin yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Serkan Bayar