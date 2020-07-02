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Meksika'da ulusal muhafızları taşıyan araç kaza yaptı

Meksika'da ulusal muhafızları taşıyan araç kaza yaptı
Meksika'da ulusal muhafızları taşıyan araç kaza yaptı

Meksika’da Ulusal Muhafızları taşıyan pikap bariyerlere çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

Meksika’da ulusal muhafızları taşıyan araç kaza yaptı - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin kuzeyinde bulunan Manuel vila Camacho Çevreyolu'nda içinde 7 ulusal muhafızın olduğu pikap kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı yolda bulunan kameralar tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde şoförün viraja hızlı girmesi sonucu araç hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile aracın üstünde bulunan 4 muhafız yola savrulurken, muhafızlardan 1'i ise aracın önünde ters bir şekilde asılı kalıyor.

Serkan Bayar



 

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