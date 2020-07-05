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Meksika'da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

Meksika'da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika'da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

Meksika’da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Ordu ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı.

Meksika’da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı - Tıkla İzle

Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Quintana Roo eyaletinde bulunan Chunhuhub ile José Mara Morelos arasındaki otoyolun 61. kilometresine uyuşturucu karteline ait küçük uçak acil iniş yaptı. Meksika ordusu ile kartel üyeleri arasında çatışmada çıktı. Çatışmada kartel üyeleri geri püskürtülürken, kaçan saldırganlar için helikopter destekli arama çalışması başlatıldı. Ordu, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, yol trafiğe kapatıldı. Çatışma sırasında kartele ait uçakta yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, uçağın içinde ne olduğunu dair açıklama yapmadı.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Alberto Capella, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. Capella, uçağın yasa dışı işlerle bağlantılı olduğunu aktardı.

Öte yandan bu yıl uyuşturucu kartellerine ait 6 uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Muhammed Rabah

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