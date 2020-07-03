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Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

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