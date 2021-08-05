Menemen'e 3. baraj geliyor

Menemen'de, daha önce Emiralem (2015) ve Süleymanlı (2014) Barajlarını devreye alarak 3 bin 630 dekar araziye can suyu sağlayan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, ilçenin 3. barajı olacak Bozalan Barajını ise bu yıl tamamlamayı hedefliyor. Bozalan Barajı ile birlikte bin 390 dekar arazi daha modern sulamaya açılacak, Menemen'de 3 barajdan sulanan arazi miktarı toplam 5 bin 20 dekara çıkacak.

100 bin metreküp dolgu yapıldı

Yüzde 56 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan Bozalan Barajı'nda, gövde ve dolusavak kazıları tamamlandı. Gövde dolgusunun yaklaşık 100 bin metreküplük kısmı bitirildi. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan Bozalan Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 300 bin metreküplük dolgu yapılacak. Temelden yüksekliği 33 metre olarak projelendirilen Bozalan Barajı 640 bin metreküp su tutacak ve bin 390 dekar araziye can suyu verecek.

Bölgede sulama maliyetlerini düşürmesi ve ürün çeşitliliği sağlaması beklenen proje tamamlandığında, üreticilere 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 780 bin lira ek gelir sağlaması bekleniyor. Menemen'e inşa edilen Emiralem (4 milyon 260 bin) , Süleymanlı (3 milyon 390) ve Bozalan (2 milyon 780) Barajlarının ülke ekonomisine katkısı ise 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 10 milyon 430 bin lirayı bulacak.