Menemenspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, sahasında geriye düştüğü maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 84. dakikasında Ahmet Sagat'ın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-lacivertlilerde futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi. Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, tribünlerden de alkışlarla destek aldı.



Salih Yılmazsoy

