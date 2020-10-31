Menemenspor'da virüse yakalanan kişi sayısı 22'ye çıktı

Menemenspor'da perşembe günü rutin yapılan testler sonucu 7'si futbolcu olmak üzere 13 kişide korona virüse rastlanmıştı. Kulüp dün rahatsızlık yaşayanlar olması üzerine tekrar test yaptırdı ve virüse yakalanan kişi sayısının 22'ye yükseldiği görüldü. İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde perşembe günü yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 7'si futbolcu olmak üzere toplamda 13 kişi de pozitif vakaya rastlanmıştır. Dün rahatsızlanan oyuncularımız ve personelimiz olması neticesinde, tekrardan yaptırdığımız COVİD-19 testlerinde, A futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."