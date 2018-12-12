Meral Akşener'in eski hukuk danışmanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Meral Akşener'in bir dönem hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edilen avukat Nuri Polat'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nuri Polat ile avukatı hazır bulundu.

Son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Polat, “Sosyal medya üzerinden yaptığım paylaşımlar beni terör örgütü üyesi yapmaz. Paylaşımlarım ifade özgürlüğüm kapsamındadır. Ben sadece siyaset yaptım. Bu yapı, devlet tarafından suç örgüt yapılmadığı dönemde dahi bu yapıyla mücadele ettim. Şuan örgüt üyeliğinden yargılanmam anlamsızdır. Uzunca süre avukatlık yaptım. Eğer içerisinde olsaydım bu yapının davalarını alır avukatlıklarını yapardım” diyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, yasal alt sınırdan hareket edilmesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığa verilen cezanın terör suçu olması nedeniyle cezanın 7 yıl 6 aya çıkarılmasını kararlaştıran heyet, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Yusuf Melikoğlu

