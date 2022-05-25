Mercedes-Benz Türk Nisan ayında 13 ülkeye otobüs ihraç etti

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Nisan ayında 13 ülkeye 131 adet otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, yılın ilk dört ayında en fazla otobüs ihraç eden şirket oldu.

Nisan ayında otobüsler Avrupa'ya ihraç edildi

Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri aralarında Almanya, Fransa, Portekiz ve İtalya'nın da olduğu 13 Avrupa ülkesine ihraç etti. Nisan ayında 24 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke olan Almanya'yı 20'şer adetle Fransa ve Portekiz takip ederken, İtalya'ya da 15 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi. Yılın ilk 3 ayında 19 Avrupa ülkesine otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Nisan ayında İrlanda ve Letonya'ya da ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkelerle birlikte, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen otobüsler 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde toplam 21 ülkeye ihraç edildi.