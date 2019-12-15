Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında karşı karşıya geldiği Udinese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada milli futbolcu Merih Demiral da 1 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Mücadelenin 9 ve 37. dakikalarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo skoru 2-0'a taşırken, Bonucci de Torino temsilcisinde son sözü söyleyen isim oldu. Merih'in indirdiği topa kale önünde kafa vuruşunu yapan İtalyan oyuncu, Torino ekibinin gol perdesini kapatmış oldu.

Merih Demiral, Serie A'da siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de görev aldığı 2. mücadelesinde ilk kez asist yapmış oldu.

Bora Akyol