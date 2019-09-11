Merih Demiral ve Zeki Çelik: 'Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyuyoruz'

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral ile Lille'de oynayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Avrupa'da futbol yaşamını sürdüren milli futbolcular Merih Demiral ile Mehmet Zeki Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Moldova'yı mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu belirten Zeki Çelik, “İki maçta 6 puan aldık. Gruptan çıkmak için önemli bir adım attık. İnşallah sonucu güzel olacak” dedi.

Merih de Moldova karşısında gereken özveriyi ve mücadeleyi gösterdiklerini ifade ederek, “Çok mutluyuz. Takımda ve milletimizde çok güzel bir hava var. İnşallah bu güveni de boşa çıkarmayıp, aynen böyle devam edip Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Merih Demiral: “Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek büyük gurur”

Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmenin yükten ziyade kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Merih Demiral, “Çünkü ülkemizi yurt dışında temsil ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Gençler olarak, takımda da ağabeylerimiz olsun, Emre ağabeyimiz olsun çok güzel tecrübe ediniyoruz onlardan. İnşallah Allah'ın izniyle güzel günler gelecek” şeklinde konuştu.

“Yusuf'a çeviri de yapıyorum”

Fransa'nın Lille takımında bir başka milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oynamasını da değerlendiren Zeki Çelik, “Yusuf bu sene geldi. Yusuf'a yardımcı oluyorum. O da inşallah başarılı olacak. Yusuf'a çeviri de yapıyorum. Biz başarılı oldukça Türk halkı çok mutlu oluyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizle gurur duyuyor. İnşallah devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort