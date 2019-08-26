İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkel: 'Amazonlara yardım edeceğiz'

Merkel: 'Amazonlara yardım edeceğiz'
Merkel: 'Amazonlara yardım edeceğiz'

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 Zirvesi için geldiği Fransa'nın Biarritz kentinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Angela Merkel, Amazon Ormanları'nda yangınlar söndürüldükten sonra yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılmak için Almanya ve G7 üyelerin Brezilya ile konuşacağını söyledi. Merkel, “Elbette burası Brezilya'nın bölgesi, ancak burada gerçekten küresel bir husus olan yağmur ormanlarıyla ilgili bir sorunumuz var. Dünyamızın akciğerleri etkilendi ve müşterek çözümler bulmalıyız” dedi. Merkel ve Macron, Şili Devlet Başkanı Pinera'ya yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği'nin organize edeceği lojistik ve diğer yardım tekliflerini sunduklarını söyledi. 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 üyelerinin İran'ın nükleer programı konusunda tansiyonun artmasının önlenmesi için her fırsatı görüştüğünü ve liderlerin “iyi ve yapıcı bir tartışma” yaptığını söyledi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.