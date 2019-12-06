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Merkel, Polonya'da toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Merkel, Polonya'da toplama kampını ilk kez ziyaret etti
Merkel, Polonya'da toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ilk kez ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Almanya Başbakanlarından Helmut Schmidt, Helmut Kohl'den sonra Auschwitz kampını ziyaret eden üçüncü Alman Başbakanı, Angela Merkel oldu.

Nazi Almanya'sı tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Polonya'da kurulan Auschwitz-Birkenau'yu 14 yıllık iktidarında ilk kez ziyaret eden Başbakan Angela Merkel'e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti. Merkel'in ayrıca Auschwitz-Birkenau Vakfı'na 60 milyon euro bağışta bulunacağı ifade edilirken bu bağışla Nazi döneminden kalma binaların tadilatının yapılacağı belirtildi.

Öte yandan söz konusu dönemde Auschwitz-Birkenau toplama kampında 1 milyon 100 bin kişi katledilmişti.

Mehmet Koca

 

 

 

 

 

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