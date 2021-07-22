İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkel'den Türkiye açıklaması

Merkel'den Türkiye açıklaması
Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi Suriyeli mülteciler konusunda överek, “Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında Türkiye'yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, “Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi. Türkiye'nin AB ilişkilerine değinen Merkel, “Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.