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Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finalde
Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz’in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Salondan 79-76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Salon: 11 Nisan
Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz
Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu 3, Katsiaryna Snytsina 21, Cansu Köksal, Williams 24, Hülya Koçlar 2, Amber Harris 2, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Marica Gajic 14
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
Mersin BŞB: Asena Yalçın 14, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 9, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gintaer Petronytex 23, Marche Anderson 14, Sasa Cado 7, Janeen Walker 9
Başantrenör: Osman Olcay Orak
1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine)
Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine)
3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)  

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