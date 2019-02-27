Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Salondan 79-76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz
Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu 3, Katsiaryna Snytsina 21, Cansu Köksal, Williams 24, Hülya Koçlar 2, Amber Harris 2, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Marica Gajic 14
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
Mersin BŞB: Asena Yalçın 14, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 9, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gintaer Petronytex 23, Marche Anderson 14, Sasa Cado 7, Janeen Walker 9
Başantrenör: Osman Olcay Orak
1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine)
Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine)
3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)