Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayısı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda örgütün Mersin, Adana, Osmaniye ve Sivas illerinde bulunan öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanları ikna ederek belirli bir ücret karşılığında bu şahıslara banka hesabı açtırdıkları, açılmış olan hesap bilgilerini toplayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan ve yasadışı bahis organizasyonu yürüten şahıslara götürdükleri ve bu hesapların para alışverişinde kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, Mersin merkezli 4 ilde 20 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, 10 kişiyi arama çalışmasını ise sürdürüyor. Adreslerde aramalarda yapan ekipler, çok sayıda dijital materyaller de ele geçirdi.

Örgüt lideri 'Harry Potter' kod adını kullanıyor

Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen ekipler, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği paraları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığını belirledi. 'Harry Potter' kod adını kullanan örgüt liderlerinin topladıkları banka hesaplarını komisyon karşılığı anlaştığını da tespit eden ekipler, 100'den fazla illegal bahis sitelerinde bunu yaptıklarını tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.