Mersin Serbest Bölgesi'nde 27 işçi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 3 tekstil atölyesinde çalışan işçiler, sabah işyerine geldiklerinde içerideki kokudan rahatsızlanarak fenalaştılar. Bir süre çalışan işçilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kokudan etkilenen 27 işçiden 12'si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15'i Toros Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikalarda çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.



Hastanede gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı iddia edildi.