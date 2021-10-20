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Mersin'de doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu

Mersin'de doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu
Mersin'de doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu

Mersin'in bir doktor tartıştığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'e pompalı tüfekle ateş etti.

Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktorun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bu arada, kaçan doktor polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek ise aracında ele geçirildi.

Hüseyin Kar

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