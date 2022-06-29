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Mersin'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis memuru ile öğretmen yakalandı

Mersin'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis memuru ile öğretmen yakalandı
Mersin'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis memuru ile öğretmen yakalandı

Mersin'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç polis memuru ile ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen polis memuru ByLock kullanıcısı Ş.A. ve ihraç edilen ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen A.A., merkez Mezitli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.A. ve A.A. sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından Tarsus Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Koray Ünlü

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