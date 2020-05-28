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Mersin'de jandarma uyuşturucu kullanımına göz açtırmıyor

Mersin'de jandarma uyuşturucu kullanımına göz açtırmıyor
Mersin'de jandarma uyuşturucu kullanımına göz açtırmıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, çalışma kapsamında, Atakent Mahallesi Simkoop durağı mevkinde bir araç içerisinde bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen 4 şahsın üzerinde ve araçlarında jandarma ekiplerince arama yapıldı. Arama sonucunda, alüminyum folyoya sarılı 5 gram bonzai ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu 4 şahsın ifadeleri ile kan ve idrar örneği alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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