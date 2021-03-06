Mersin'de kadının yönettiği tefeci çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir hem teknik hem fiziki çalışma yürüten ekipler, başını E.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adıyaman ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 10 senet, 1 tapu, 1 bombalı tüfek ile 1 alacak ve vereceklerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede, şahısların galericilik görünümü altında tefecilik yaptıkları, müştekilere yüzde 20 ile 30 arasında faizle para verdikleri ve senet imzaladıkları, zorluk çıkartanları tehdit ve darp ettikleri, ödeme yapmak istemeyenler içinde tetikçi tuttukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.T., Y.T. ve M.T. kardeşler, 'örgütlü bir şekilde tefecilik ve yağma' suçlarından tutuklanırken, İ.A., S.Y., B.B. ve O.S. yurt dışı yasağıyla, M.E.B ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Koray Ünlü

