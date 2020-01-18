Mersin'de selin yaraları sarılıyor

Mersin'de, 2 gün boyunca aralıksız süren ve metrekareye ortalama 170 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 2 vatandaş yaşamını yitirirken maddi zararlara yol açan yağışlar birçok vatandaşı da mağdur etti.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 6499. Sokak'ta ikamet eden Ramazan Çelik'in sel felaketinde evinin bahçe istinat duvarı yıkılmıştı. Eve giriş çıkışı kapatan duvar molozları nedeniyle zor anlar yaşayan ailenin imdadına büyükşehir belediyesi yetişti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ulaşan Çelik, yardım talebini iletti. Çelik'in yardım talebine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Çelik ile iletişime geçti. Durumu değerlendiren ekipler, sel mağduru Çelik ailesinin yardımına koştu. Ekskavatör marifetiyle molozları yerinden alan ekipler, eve giriş-çıkış yolunu açarak Çelik ailesinin mağduriyetini giderirken, sokakta oluşan kötü görüntüyü de ortadan kaldırdı.

Belediyenin yardımından dolayı yetkililere teşekkür eden Çelik, "Her şey bir anda oldu. Evimizin bahçesi adeta göle dönüştü. Bahçe set duvarı çöktü. Evime giriş çıkışımı kapattı, ailecek mağdur olduk. İlk olarak Mahalle muhtarına giderek durumumu anlattım ve yardım istedim. Yardım talebimin gerekli mercilere iletildiği ve beklemem gerektiği söylendi. Ancak günlerdir beklememe rağmen gelen giden olmadı. Ben de Büyükşehir Belediyesini aradım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine yardım isteğimi belirttim. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi yanımızda oldu. İyi ki Büyükşehir Belediyesi var. Yardım isteğime beklediğimden daha hızlı karşılık verdiler ve mağduriyetimi giderdiler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.